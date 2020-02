Dissesto sì, dissesto no: sale la polemica politica

Dissesto sì, dissesto no. Ad andria si rincorrono le voci che danno per certo che la corte dei conti possa dichiarare non soddisfatto il piano di rientro proposto dal comune per rimettere in piedi i conti dell’ente. Dichiarazioni da prendere con le pinze perchè rientrano certamente nella bagarre politica che si sta aprendo con la campagna elettorale. Di questo si è parlato nel corso della trasmissione Spazio Città su Telesveva in onda questa sera alle 23 e in replica domenica alle 15. Il dibattito ha coinvolto la candidata sindaco Laura di Pilato, la ex consigliere di opposizione Giovanna Bruno, l’ex assessore al bilancio Francesco Lullo e l’ex consigliere di Forza Italia Nespoli, tra i fautori della linea che portò la maggioranza di Giorgino a chiedere l’accesso al fondo di rotazione per mettere a posto i conti. Che ora sono migliorati secondo Lullo.

Non è dello stesso parere Giovanna Bruno che, pur con tutti i se legati alle scarse informazioni sull’andamento delle trattative tra la gestione commissariale guidata da Tufariello e la Corte dei Conti, pronostica il drammatico esito.

La certezza è che la primaria attività che dovrà svolgere il prossimo Sindaco sarà quella di rimettere in sesto l’ufficio tributi per efficientarne la riscossione.



