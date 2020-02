Processo Bari Nord, le testimonianze in aula: «Troppe corse, poche pause, tanto stress»

Nuovamente in aula per il Processo sulla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta “Andria-Corato”. Dall’aula bunker alle aule della Corte di Assise di Trani, è stata la volta della sorella e di un conoscente del capostazione Nicola Gaeta, morto mentre viaggiava su uno di quei treni per prender servizio. Entrambi hanno raccontato di quanto il capostazione fosse preoccupato per l’aumento della frequenza dei treni che aveva drasticamente ridotto le pause e quindi le possibile condizioni di stress da parte dei dipendenti, soprattuto quando si verificavano dei ritardi proprio come il giorno del disastro ferroviario.

Ascoltato anche l’Ing. Ceglie, ex dipendente dell’USTIF oltre all’ispettore del NOIF, Laurino, che ha raccontato nei minimi dettagli l’attività d’indagine sui meccanismi della gestione della sicurezza di Ferrotramviaria sia nella gestione dei treni che della linea elettrica. Nel processo sono imputate la società Ferrotramviaria e 17 persone fisiche, tra dipendenti, dirigenti e vertici di Ferrotramviaria, un dirigente del Mit e due direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria. Ora si tornerà in aula a Trani il 19 febbraio prossimo con una intera udienza dedicata agli accertamenti investigativi.