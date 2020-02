Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, 100 mila euro per rifare il proprio impianto sportivo

«La parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Andria è fra gli enti che si sono aggiudicati il finanziamento della Regione Puglia per rifare i propri impianti sportivi. Le saranno destinati circa 100 mila euro per questo intervento». A dare la notizia è il consigliere regionale Sabino Zinni.

«La notizia è ancora più bella se si pensa che proprio quel quartiere è carente di spazi di aggregazione simili, carenza che solo la parrocchia in questi anni è riuscita a sopperire. Adesso, grazie a questa boccata d’ossigeno, potrà farlo al meglio. Ad ogni modo in tutta la Puglia sono state 102 le realtà scelte per beneficiare di questa misura, 16 le istanze idonee nella Bat. Insomma un bell’incoraggiamento a rendere più popolare e fruibile la pratica sportiva, nonché un bell’aiuto a luoghi di presidio e socialità».