Florigel Pallavolo Andria: parte il girone di ritorno, sabato sfida all’Osimo

Dopo la pausa dello scorso fine settimana riprende il campionato nazionale di serie B con la Florigel pronta ad affrontare con la giusta grinta e determinazione le gare del girone di ritorno. Il periodo di riposo dalle gare sono servite al coach Castellaneta per lavorare in palestra con l’ausilio del preparatore, Marco Lepore, oltre agli allenamenti per tecnica e tenuta agonistica. Il girone di andata ha consegnato alla Florigel 19 punti in classifica, frutto di 7 vittorie e 5 sconfitte. L’obiettivo è quello di proseguire su questa strada e conquistare quanto prima la salvezza matematica, per poi tentare di conquistare il miglior piazzamento possibile in classifica.

Abbiamo incontrato a fine allenamento il coach Castellaneta che ha dichiarato: «Concludiamo questo girone di andata con la certezza di essere una squadra che se la può giocare con tutti, anche con team con budget più importanti e costruiti per vincere. Per quanto, da un lato, abbiamo sulla coscienza alcune prestazioni non esaltanti, dall’altro abbiamo racimolato punti e prestazioni convincenti con squadre più blasonate. Quello di cui vado davvero fiero di questa prima parte di stagione è che in tutte le occasioni in cui non avevo a disposizione tutti i giocatori a causa di qualche acciacco fisico, chi è subentrato dalla panchina si è fatto trovare pronto e, spesso abbiamo vinto la partita 3-0 o 3-1. Con la consapevolezza che la squadra è in grado di sopperire alle difficoltà dei singoli ci approcciamo ad un girone di ritorno che, sappiamo essere ancora in pieno equilibrio soprattutto nella zona centrale della classifica».

La prima giornata del girone di ritorno vedrà la Florigel affrontare l’Osimo vittorioso nella gara di andata e posizionato al 4° posto della classifica con 23 punti. Appuntamento sabato 8 febbraio dalle ore 18.30 nel Polivalente di via delle Querce con ingresso gratuito.

Classifica del girone di andata:

Bari 30; Pineto 26; Turi 23; Osimo 23; Ancona 22; Macerata 22; Lucera 20; FLORIGEL ANDRIA 19; Loreto 19; Foligno 15; Paglieta 7; Gioia del Colle 7; Terni 0.