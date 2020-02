Fidelis, Settore Giovanile: la Juniores strappa un pareggio esterno contro la capolista

Un punto d’oro e quarto risultato utile consecutivo per la Juniores biancazzurra. I ragazzi di mister Francesco Di Palma bloccato in trasferta la capolista San Nicolò Notaresco con il punteggio di 0-0. Match combattuto sin dalle prime battute di gioco, con la Fidelis che ha saputo tener botta alla prima della classe. Nel prossimo weekend per i leoncini biancazzurri ci sarà la sfida casalinga contro la Vastese.

Continuano a vincere e a mantenere la vetta della classifica le compagini Allievi e Giovanissimi. L’under 17 allenata dal tecnico Alessandro Di Bari ha sconfitto per 2-0 il Medaglie D’oro Barletta e mantiene 2 punti di vantaggio sull’Audace Cerignola. Nel prossimo turno ci sarà il derby contro la Nuova Andria. Dilagano i giovanissimi del duo Pizzolorusso-Lagrasta che vincono 7-0 contro lo Spirito Santo Barletta nell’impianto del “Manzi Chiapulin”. L’under 15 biancazzurra domenica prossima affronterà tra le mura amiche il Medaglie D’oro Barletta.