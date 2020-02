Fidelis Andria, si dimette il presidente Aldo Roselli

Non c’è tregua per la Fidelis. La vittoria di domenica al “Degli Ulivi” contro il Francavilla in Sinni, fondamentale per allontanare la zona destinata alla retrocessione-diretta, aveva restituito un briciolo di serenità. Ieri sera, invece, al termine del Cda, Aldo Roselli ha presentato le dimissioni da presidente dell’Andria.

Non c’è tregua per la Fidelis, dunque. La decisione di Roselli, che ha abbandonato il Degli Ulivi durante l’intervallo della partita con il Francavilla in Sinni, è figlia della contestazione ricevuta domenica allo stadio.

C’è una salvezza da provare a conquistare sul campo. C’è una stagione da portare a termine dal punto di vista economico. Al momento, c’è la disponibilità di tre dei sei attuali soci della Fidelis.

Il servizio.