Ragazza investita all’uscita dell’Istituto “C. Troya”, il Comune chiude la strada

Un provvedimento sulla viabilità per garantire una maggior sicurezza a tutti gli studenti. Il Comune di Andria ha istituito, in forma sperimentale, “la chiusura del varco di accesso da Via C. Appiani al parcheggio antistante l’ingresso dell’Istituto C. Troya, adottando nel contempo la circolazione a senso unico antioraria dei veicoli all’interno del parcheggio con l’entrata e l’uscita solo da Piazza Sofficiti e la limitazione con elementi dissuatori di viabilità da posizionarsi dinanzi all’ingresso pedonale a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

Si tratta di una decisione presa in seguito ad un incidente avvenuto qualche giorno fa in cui una studentessa è stata investita da un’auto in transito in quel tratto di strada. La richiesta è stata presentata dal Comando di Polizia Locale assieme al Dirigente Scolastico dell’Istituto C. Troya, prof. Michelangelo Filannino.

“La pericolosità è determinata – secondo quanto si legge nell’ordinanza – dal transito dei veicoli che provenienti da Via Appiani a velocità sostenuta, agevolati dalla facile svolta a destra, entrano nel parcheggio senza rallentamento del veicolo mettendo a serio pericolo la pubblica e privata incolumità dei pedoni e di centinaia di studenti sopratutto nelle ore di ingresso e di uscita dall’istituto”.