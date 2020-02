Don Milani, Sandra Gesualdi: «Parlare di lui è una grande responsabilità»

Un educatore, un uomo illuminato per il suo tempo, un avanguardista, un docente e scrittore. In sintesi Don Lorenzo Milani. Il prete cosiddetto di Barbiana proprio perchè in quella disagiata ed isolata scuola nella Chiesa di Sant’Andrea, ha costruito con forza il prendersi cura del prossimo. Ed è su questa figura che la comunità ecclesiale del SS. Sacramento di Andria ha voluto organizzare una serie di incontri ed una mostra per raccontare la figura di Don Milani.

Ultimo appuntamento è stato quello con Sandra Gesualdi, figlia di uno dei primi allievi di Don Milani. Un incontro-testimonianza in cui tanti sono stati gli aneddoti e le esperienze che hanno coinvolto emotivamente non solo la relatrice ma anche i tanti partecipanti.

Accanto agli incontri, come detto, anche una mostra organizzata in collaborazione con Pax Christi dal titolo “Gianni e Pierino. La scuola di lettera ad una professoressa”. La scelta di Don Milani in realtà non è stata casuale.

L’intervista ed il servizio per News24.City.