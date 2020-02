Cioccolatiamoci, un appuntamento dolce per la solidarietà nell’Ambulatorio “Noi con Voi”

Un appuntamento davvero “dolce” quello che la Misericordia di Andria propone per sabato 8 febbraio. Un appuntamento dolce perché permetterà di raccogliere fondi per l’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”, un appuntamento dolce perché avrà come base di partenza il cioccolato.

Ed allora “Cioccolatiamoci” un evento organizzato dalla Misericordia di Andria all’interno dell’Ambultorio Solidale di via Pellegrino Rossi 46 a partire dalle ore 10 di sabato 8 febbraio. Una degustazione di prelibatezze dolci grazie al maestro cioccolatiere Mario Ferrante volontario della Misericordia.

Nell’occasione sarà possibile fare piccole donazioni per sostenere un progetto che continua ad offrire assistenza sanitaria specialistica gratuita a chi non può permetterselo.