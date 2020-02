“Ciò ama fè?”, ad Andria si parla di futuro partendo dal confronto

Giungere al voto delle prossime elezioni Comunali in modo consapevole e soprattutto con idee chiare. Diversi rappresentati di associazioni e gruppi andriesi si sono riuniti sabato scorso al Chiostro di San Francesco con un unico interrogativo: “Ciò ama fè?”, letteralmente “Che dobbiamo fare?”. Traduzione che non serve certo al cittadino andriese ma senz’altro utile a far capire quanto la necessità di unire idee e forze per il futuro della città di Andria sia radicato ampiamente nel territorio. L’incontro, diviso per gruppi di lavoro, ha trattato temi nell’ambito delle politiche giovanili, il turismo, e attività produttive. Impressioni, confronto, problematiche, e proposte: un contenitore da cui partire per tracciare la strada giusta.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’organizzazione di “Prima le Idee”, insieme al Forum Città di Giovani Andria, l’Associazione “In Viaggio Verso..”, “Puntoit”, “Arcadia”, “#GenerazioneAndria”, e dall’imprenditoria turistica locale. Quello di sabato pomeriggio è solo il primo di una lunga serie di incontri volti a cercare risposte a quella fatidica domanda, “Ciò ama fè”?.

"Cio ama fe" "Cio ama fe" "Cio ama fe"

Il servizio.