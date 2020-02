Centro storico, Vurchio (PD): «Rivitalizzare il commercio e le iniziative culturali»

«Il centro storico si sta spopolando, sempre più aziende chiudono o sono tentate di spostarsi altrove! Dobbiamo avviare con urgenza un confronto su un tema centrale per la città. Servono idee da mettere sul tavolo, massima collaborazione per il raggiungimento di finalità comuni: il rilancio socio-economico della città. Pensiamo che la rivitalizzazione del centro storico passi attraverso la rivitalizzazione del commercio e delle iniziative culturali, anche in prospettiva di un rilancio del turismo». Sono le parole del segretario cittadino del Partito Democratico Giovanni Vurchio che parla di centro storico e non solo.

«Bisogna lavorare sui regolamenti, a partire dal vero e proprio piano del commercio, ai dehors, al piano mercatale – spiega Vurchio – Andria ha un patrimonio storico-culturale da porre al centro di un nuovo progetto di rilancio e riqualificazione urbana, bisogna ripartire proprio dal cuore della città. Le due Piazze più importanti Piazza Duomo e Piazza Catuma, oggi affollate dai tanti giovani, dovranno ospitare eventi in modo da trasformare il centro storico in un vero e proprio centro commerciale naturale. L’importante – commenta Giovanni Vurchio – che il rilancio economico-culturale e sociale venga supportato da una maggiore sicurezza, in particolar modo dei residenti. Il nostro obiettivo deve essere quello di definire un quadro certo di incentivi che porti alla nascita di nuove sfide commerciali, da affidare ai nostri giovani che chiedono, giustamente, di avere occasioni di lavoro e di reddito. Insomma, un progetto di rilancio condiviso dopo anni di decisioni imposte unilateralmente dall’alto», conclude Giovanni Vurchio.