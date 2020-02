Antonella Gentile racconta il suo viaggio in bicicletta dall’Italia al Giappone

Sabato 21 marzo presso l’associazione Namaskar, Antonella Gentile racconterà la sua avventura: un viaggio dall’Italia al Giappone senza aerei.

7 Paesi visitati e attraversati in bicicletta: Croazia, Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia. 2 viaggi in nave: da Bari a Dubrovnik e da Shanghai a Osaka. 2 paesi attraversati in bus: dalla Lettonia all’Estonia e dalla Thailandia alla Cambogia. 3 paesi attraversati in treno: Russia, Mongolia e Cina

Dall’italia al Giappone: nessun aereo utilizzato. Da Osaka il primo volo per Okinawa e da Okinawa un volo per Bangkok. Da Bangkok un bus per la Cambogia. Dalla Cambogia un volo per Phuket. Qualche giorno di relax al mare. Volo di ritorno da Phuket per Roma e poi flixbus per la sua città, Barletta. E così si è concluso il suo viaggio lento alla scoperta di tanti paesi stupendi e lontani dal nostro mondo.

10 mesi di viaggio in solitaria. 1200 km a piedi e in bici nello Shikoku. Appuntamento sabato 21 marzo ore 19:00. Ingresso con quota di complicità suggerita. Gradita prenotazione.