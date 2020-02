Serie D Fidelis Andria – Francavilla 1-0: rivivi il match testuale

QUESTA PAGINA SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI 120 SECONDI

Una gara da dentro o fuori per entrambe le squadre in posizione pericolante di classifica. Il Francavilla a quota 18 in penultima piazza e la Fidelis a quota 19 un solo punto più su in zona playout. Al “Degli Ulivi” è sfida salvezza tra la squadra di Favarin e quella dell’eterno Lazic. In campo il tecnico andriese sceglie subito di mandare l’ultimo arrivo Stefano Tarolli in porta ed è costretto a schierare un under in più in mezzo al campo al posto di Montemurro. Nives e Nannola sulle ali con Petruccelli-Iannini-Langone. Per il Francavilla, invece, un 4-3-3 piuttosto coperto con Nolè al fianco di Maione e Carella in avanti.

Finita dopo cinque minuti di recupero.

47′ AMMONIZIONE FRANCAVILLA – Mancino finisce tra i cattivi.

45′ AMMONIZIONE ANDRIA – Gulic finisce tra i cattivi.

39′ CAMBIO FRANCAVILLA – Fuori Farinola e dentro Falzetta.

38′ AMMONIZIONE ANDRIA – Sambou ammonito per essersi tolto la maglia.

38′ GOL ANDRIA – Sambou dagli sviluppi di un corner di testa batte Caruso.

37′ ANDRIA PERICOLOSISSIMA – Gulic colpisce di testa e Caruso salva con un vero e proprio miracolo.

36′ AMMONIZIONE FRANCAVILLA – Benevegna ferma fallosamente Sambou ed è giallo.

33′ ANDRIA AVANTI – Montemurro dalla distanza sfera alta.

32′ AMMONIZIONE FIDELIS – Tarolli perde tempo ed è giallo per lui.

28′ CAMBIO FRANCAVILLA – Petruccetti al posto di Benevenga.

24′ DOPPIO CAMBIO FRANCAVILLA – Matias Grandis e Flordelmundo al posto di Fanelli e Cabrera.

24′ DOPPIO CAMBIO FIDELIS – Fuori Petruccelli dentro Sambou e fuori anche Yeboah al suo posto Gulic.

19′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Nives dentro Zingaro.

15′ FRANCAVILLA AVANTI – Farinola di testa la mette alta nel cuore dell’area di rigore.

12′ FIDELIS IN NOVE – Espulso anche D’Orsi per doppia ammonizione.

11′ FRANCAVILLA PERICOLOSISSIMO – Maione in sforbiciata nel cuore dell’area di rigore con Tarolli bravissimo a respingere in angolo.

Partiti

Finito il primo tempo.

49′ AMMONIZIONE FRANCAVILLA – Petruccetti atterra Nannola e finisce tra i cattivi.

48′ ANDRIA PERICOLOSA – Petruccelli dai 20 metri riceve un servizio da Yeboah e prova il tiro di prima intenzione ma la palla è leggermente alta.

Concessi cinque minuti di recupero.

41′ FRANCAVILLA AVANTI – Tiro di Maione e Tarolli salva tutto a terra.

34′ CAMBIO ANDRIA – Fuori Palazzo dentro Montemurro.

22′ ESPULSIONE FIDELIS – Langone cade in area ma per il direttore di gara, nonostante il contatto è nuovo cartellino giallo ed è rosso.

18’ CAMBIO ANDRIA – Anche Lanzolla lascia il campo per infortunio al suo posto l’esordiente Klepo.

17′ CAMBIO FRANCAVILLA – Fuori Nolè infortunatosi dentro Puntoriere.

14′ AMMONIZIONE ANDRIA – Langone finisce tra i cattivi.

12′ FRANCAVILLA PERICOLOSO – Farinola di testa sfiora l’incrocio dei pali sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

12′ DOPPIA AMMONIZIONE, per reciproche scorrettezze Cabrera e D’Orsi.

6′ AMMONIZIONE FRANCAVILLA – Farinola ferma fallosamente Nives ed è giallo.

5′ ANDRIA PERICOLOSA – Petruccelli ci prova dai 20 metri ma Caruso si distende e blocca.

3’ ANDRIA AVANTI – Lancio illuminante di Iannini per Palazzo che in velocità salta Quinto ma il suo tiro, da posizione defilata è alto.

2′ FIDELIS PERICOLOSA: Nives si libera bene in area e serve Langone il cui tiro è murato dalla difesa.

PARTITI

TABELLINO FIDELIS – FRANCAVILLA

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Tarolli; D’Orsi, Lanzolla (18′ pt Klepo), Porcaro; Nives (19′ st Zingaro), Petruccelli (24′ st Sambou), Iannini, Langone, Nannola; Palazzo (34′ pt Montemurro), Yeboah (24′ st Gulic). A disp.: Segantini, Stranges, Sevcik, Tedesco. Allenatore Giancarlo Favarin.

FRANCAVILLA (4-3-3): Caruso; Farinola, Quinto, Cabrera (24′ st Martias Grandis), Grieco; Mancino, Petruccetti (28′ st Benevegna), Fanelli (24′ st Flordelmundo); Nolè (17′ pt Puntoriere), Maione, Carella. A disp. Centonze, Benevegna, Ferraiolo, Diop, Grandis T., Grandis M., Flordelmundo, Falzetta. Allenatore Ranko Lazic.

Arbitro: Sig. Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.

NOTE: Terreno in discrete condizioni. Spettatori 1300 circa. Angoli 4-7. Espulsi al 22′ del primo tempo Langone per doppia ammonizione e sempre per doppia ammonizione al 12′ del secondo tempo D’Orsi. Ammoniti Farinola, D’Orsi, Cabrera, Langone, Petruccetti, Tarolli, Benevegna. Recupero 5′.