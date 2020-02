L’ANMI di Andria celebra il 50° anniversario della sua fondazione

«50 anni e li dimostra. Quante stelle ha il Cielo, altrettante le realtà t’offre la tua Città. Andria nella mia città; qui 50 anni fa l’A.N.M.I. – Associazione Nazionale Marinai D’Italia – diede sede al Gruppo cittadino, onorando il Capitano di Corvetta Vincenzo Fusco».

Questo il ricordo del più giovane Socio, Attivista e Cofondatore, già Presidente A.N.M.I. – Andria, Vincenzo Santovito.

«Il primo febbraio 2020 l’A.N.M.I. Gruppo di Andria rimembra il suo 50° Anniversario della sua fondazione. In tutti questi anni a mille cuori giungeva la voglia di espandere la sua voce. Tanti e tanti sono stati i volti e l’entusiasmo di quegli Uomini di Mare, i Veri Marinai che hanno onorato il Gruppo locale. Sono stati pochissimi gli uomini saggi che si sono attivati e sono stati coloro che hanno creduto dedicandosi con tutto l’entusiasmo che avevano in corpo come l’acqua del mare che circonda i Veri Marinai. M’avanza ancora parte del mio assunto, altra parte è già conclusa. Getto la mia ancora ove ancora per poco si possa trattenere la mia nave. Viva l’A.N.M.I. e il Gruppo di Andria. La foto storica che riporto è quella di quando, Alfiere, portai con grandissimo onore il vessillo a battesimo nella grande Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma), gremita di tanti Gruppi provenienti da ogni parte d’Italia, con la benedizione di S. E. Monsignor Giuseppe Lanave».