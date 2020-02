Taekwondo, esami di grado in archivio al Paladisfida di Barletta

Il #roadtopraga continua. Prosegue la preparazione della Fitsport Italia verso i campionati europei di taekwondo Itf, in programma dal 20 al 27 aprile a Praga. Diversi protagonisti che difendono i colori delle società della Bat, intanto, hanno preso parte di recente al Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta agli esami di grado sia delle cinture nere che colorate. Coinvolti complessivamente duecento atleti nell’evento di taekwondo Itf organizzato dalla Federico II di Svevia, in collaborazione con la Fitsport Italia. Coinvolte le seguenti società: Federico II di Svevia Barletta, Coreanteam Trinitapoli, Power Fitness Andria, Yul Gok Margherita di Savoia e Team Ricco Barletta.

«C’è grande soddisfazione – ha ammesso il master barlettano Ruggiero Lanotte, presidente della Fitsport e vice presidente della Eitf – per il grado di preparazione mostrato dai nostri atleti. Significa che il lavoro che i ragazzi stanno facendo insieme ai maestri e agli istruttori si sta svolgendo in maniera seria e professionale. C’è grande fiducia da parte del nostro commissario tecnico Giuseppe Lanotte, in vista dei prossimi campionati europei di taekwondo Itf, che si terranno dal 20 al 27 aprile a Praga. Quello sarà uno degli appuntamenti più importanti del 2020 agonistico e noi vogliamo arrivarci pronti e preparati. Ci piacerebbe essere competitivi e portare a casa un bel numero di medaglie».

L’agenda per gli atleti della Fitsport sarà piena anche prima della rassegna continentale. Dal 7 al 9 febbraio, l’Itaca Hotel di Barletta ospiterà un corso di arbitri internazionali. La settimana successiva, sempre nella Città della Disfida, spazio ad una gara di taekwondo e kick boxing presso l’Accademia Pugilistica Lionetti. Dal 7 all’8 marzo, infine, una massiccia pattuglia di atleti della Bat parteciperà all’open internazionale di Muggiò, in provincia di Monza.