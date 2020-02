Fidelis pre Francavilla, Tarolli: «Tante motivazioni e voglia di far bene»

“Siamo quasi ad un punto di non ritorno”. Se non ce ne fosse bisogno è ancor più chiaro Giancarlo Favarin nel commentare l’avvicinamento alla gara contro il Francavilla che domani, domenica, alle 15, vedrà la Fidelis impegnata nuovamente tra le mura amiche per un vero e proprio spareggio impossibile da fallire.

Il Francavilla dell’eterno Lazic è squadra ostica e difficile inevitabilmente da affrontare tra le mura amiche. Una squadra che, nel corso delle settimane, pur restando in quella posizione di classifica, ha inserito in organico anche diversi calciatori importanti.

Dal mercato di riparazione, quasi vicino al gong finale, è arrivato anche Stefano Tarolli, portiere classe ’97 ma con già diverse esperienze importanti con l’esordio in Serie B con la maglia del Foggia. La società, con il responsabile dell’area tecnica Fabio Moscelli, ha voluto provare a colmare una problematica che si è palesata soprattutto nelle ultime settimane.

Ed è proprio il nuovo estremo difensore andriese ad esser una delle sicure novità di formazione per il tecnico Giancarlo Favarin che potrà contare sull’intera rosa a disposizione ed un under in più nel mezzo del campo. Per Stefano Tarolli un ritorno in campo dopo qualche mese di inattività ma con una grande motivazione.

Il servizio di News24.City.