Asl Bt: la corsa da Spinazzola a Barletta, la bimba nasce in ambulanza

Si chiama Felisia, è nata poco dopo la mezzanotte, è la quarta figlia di una donna di Spinazzola che nella tarda serata di ieri ha chiamato il 118 per dolori agli arti inferiori. Ma la sua pancia da gravidanza a termine ha subito fatto scattare i rinforzi: l’infermiera Nicoletta Lombardi ha chiamato il medico, Mauro Ferrante, che è intervenuto in pochi minuti.

«La bambina è nata in ambulanza mentre andavamo a Barletta in pochi minuti – racconta il medico – la bambina e la sua mamma stanno benissimo. Abbiamo tagliato il cordone ombelicale sul mezzo e all’arrivo in ospedale abbiamo avuto ulteriore conferma delle buone condizioni di mamma e figlia. Ringrazio il personale infermieristico – continua il dottor Ferrante – e i soccorritori Domenico Russo e Nella Grisorio che hanno gestito al meglio la situazione. Alla piccola Felisia e a tutta la sua famiglia vanno i nostri più calorosi auguri – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – la sua è stata una nascita speciale che testimonia le ottime professionalità su cui possiamo contare grazie al nostro sistema 118».