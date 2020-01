Settore Giovanile Fidelis: vittorie per Juniores, Allievi e Giovanissimi

Tre punti importanti e terza vittoria consecutiva per la Juniores della Fidelis Andria. I ragazzi di mister Francesco Di Palma hanno sconfitto 2 a 1 i pari età dell’Avezzano grazie alle marcature di Marco Leonetti e Paparusso. Nel prossimo weekend i biancazzurri affronteranno in trasferta il San Nicolò Notaresco . Affermazioni importanti e vetta della classifica consolidata per le compagini Allievi e Giovanissimi. I ragazzi allenati dal tecnico Alessandro Di Bari hanno sconfitto 9-0 il Trinitapoli in un match che ha visto il netto dominio dei leoncini sin dalle prime battute di gioco. Importante il successo della categoria Giovanissimi allenata dal duo Pizzolorusso-Lagrasta. I baby biancazzurri hanno vinto 4 a 1 al Manzi Chiapulin contro il Brasilea Barletta. Nel prossimo weekend gli Allievi affronteranno tra le mura amiche il Medaglie D’oro, mentre i Giovanissimi affronteranno in trasferta lo Spirito Santo Barletta.