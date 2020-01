Rocambolesco incidente in viale Alto Adige: quattro auto coinvolte e danneggiate

Un rocambolesco incidente è accaduto poco dopo le 12.30 in viale Alto Adige a pochi passi dal centro di Andria. Un’auto, una Fiat Punto proveniente da viale Boito, per cause ancora in fase d’accertamento ha tamponato violentemente una Fiat 600 nera proprio all’incrocio di viale Alto Adige e la vettura con un violento testacoda ha colpito altri due veicoli, una Fiat 500 bianca parcheggiata e una Fiat Panda scura che viaggiava in direzione viale Istria.

Si registranno danni alle quattro autovetture coinvolte e tanto spavento per una signora, conducente della Fiat 600 nera. Sul posto intervento della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.