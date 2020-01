Xylella, via libera della conferenza stato-regioni sul piano straordinario

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia al palazzo della Stamperia sede del dicastero, ha dato parere favorevole allo schema di decreto del ministero dell’Agricoltura sull’adozione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola in Puglia, nonché sulla definizione dei criteri e della modalità per l’attuazione degli interventi previsti. Per «contribuire al rilancio dell’agricoltura pugliese e sostenere la rigenerazione delle zone colpite da Xylella», si istituisce un fondo apposito con una dotazione di 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nell’esprimere parere favorevole, la Conferenza Stato-Regioni ha osservato che «la Regione Puglia dovrà prevedere un’integrazione a sostegno delle imprese per il ristoro dei danni subiti a compensazione delle risorse che il decreto distoglie da tali finalità».