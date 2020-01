Gli imprenditori andriesi donano libri per i più piccoli alla Biblioteca diocesana

Libri per i più piccoli in un luogo in cui i bambini hanno la possibilità di leggere e sognare tra storie e personaggi. E’ l’idea sposata appieno dagli imprenditori andriesi assieme nell’associazione Amici per la Vita, che hanno scelto di donare una “bibliotechina Giunti”, aderendo ad una inziativa nazionale, alla Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”.

I libri per i più piccoli incrementano la già importante dotazione libraria della Biblioteca diocesana andriese che ogni mercoledì mette a disposizione la sua struttura con letture animate ed altre iniziative. In occasione della donazione, poi, oltre alle letture ad alta voce, per i piccoli partecipanti anche un laboratorio creativo.

Il grazie all’associazione andriese per l’adesione all’iniziativa delle Librerie Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!”, è arrivato direttamente dal Vescovo Mons. Luigi Mansi che non ha voluto mancare all’iniziativa. Un gesto generoso, per la crescita dei più piccoli, che rafforza l’impegno della Biblioteca nella promozione della lettura.

