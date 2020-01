“Presepi in Piazza Social”, 1° e 2° posto all’IC “Verdi-Cafaro”

Un Natale 2019 all’insegna della creatività, per i bambini dell’interclasse seconde e di quattro classi, 5 A, 4 G-H e 3 G, della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro”. I presepi della scuola primaria, che hanno partecipato al concorso indetto dalla Pro-Loco di Andria, “Presepi in Piazza Social”, grazie all’elevato numero di like, sono stati eletti i presepi più belli della nostra città, per quanto riguarda la sezione scuole, aggiudicandosi un primo e secondo posto.

«Gli alunni, con l’aiuto delle maestre – spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano – hanno realizzato due presepi che per la loro realizzazione, hanno richiesto l’utilizzo di materiali di riciclo. Con la realizzazione di questi Presepi i bambini si sono avvicinati all’adorazione di Gesù e al suo messaggio di Salvezza. Un ringraziamento a tutti i docenti, i genitori e alunni che si sono adoperati nella realizzazione dei presepi vincitori».