Al via il Campionato Internazionale “Passione Pizza” ad Andria, tra qualità e innovazione

Partito ufficialmente il 3° Campionato Internazionale “Passione Pizza” nel confortevole scenario dell’Hotel Ottagono di Andria, con le migliori eccellenze pugliesi ed i migliori pizzaioli del territorio e del “Belpaese”.

La competizione si terrà sino al 29 gennaio e saranno premiate diverse categorie: cadetti, pizza classica, pizza in teglia, pizza in pala, pizza senza glutine, pizza dessert, impasti alternativi, pizza napoletana, 3° Trofeo Metauro, lady pizza, pizza d’autore, trofeo bomba d’amore, coppa italia, coppa europa, pizza larga, pizza veloce e freestyle. Insomma tutte le categorie del mondo pizza per una rassegna che cresce anno dopo anno con oltre 150 iscritti e coinvolgendo tante aziende del territorio ansiose di poter trovare un posto tra gli stand del Campionato. Il giusto spazio per tutti, uniti da un’unica passione – appunto – la pizza.

Nella serata di mercoledì 29 gennaio si terrà il pizza party, e porte aperte a tutti i curiosi. A seguire la premiazione e la donazione del ricavato alle associazioni del territorio. Lavoro, passione e dunque anche beneficenza. Un connubio perfetto, se si aggiunge la ricerca di innovazione in questa nobile arte culinaria.

Presente durante la rassegna l’Azienda Casillo, sotto le veci del responsabile canale pizzeria Pucci Ciliberti. L’azienda da sempre studia il mondo della pizza per dare ancor più qualità al prodotto. Un impegno che va ben oltre il semplice dato economico e che si spinge verso il livello massimo d’eccellenza.

Campionato Passione Pizza (3) Campionato Passione Pizza (1) Campionato Passione Pizza (4)

Il servizio.