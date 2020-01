«Nuovi mezzi idonei che vengono usati con dedizione e con passione per il proprio lavoro», così Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt, ha descritto i nuovi mezzi in dotazione alla Sanitàservice della Asl Bt che serviranno per gli interventi e il trasporto di uomini e attrezzature.

Gli operatori di Sanitàservice spesso infatti supportano le attività di riqualificazione dei luoghi garantendo in tempi brevi spostamenti e allestimenti dei luoghi di cura.

«A tutti gli operatori, ai loro coordinatori Rita D’Ippedico, Francesca Mariano e Michele Iodice, e al responsabile Lorenzo Martello vanno gli auguri di buon lavoro!», ha aggiunto Delle Donne.