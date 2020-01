Insieme per il futuro di Andria, incontro dal titolo “Cio ama fè?” il 1 febbraio

«In questi anni ci siamo impegnati per stimolare in ogni contesto i cittadini alla partecipazione attiva alle dinamiche sociali, culturali e politiche della nostra città. Abbiamo organizzato costantemente eventi e manifestazioni e allo stesso tempo abbiamo partecipato alle iniziative cittadine programmate da altri gruppi o associazioni perché abbiamo sempre creduto nella condivisione». Scrivono così, in una nota, Andrea Barchetta, Responsabile “Prima le Idee”, Marco Salice, Presidente Forum Città di Giovani Andria, Serena Martiradonna, Presidente Ass. “In Viaggio Verso..”, Francesco D’Avanzo, imprenditore in ambito turistico, Caputo Roberta, Coordinatrice progetto “#GenerazioneAndria”, Benedetto Inchingolo, Presidente Ass. “Puntoit”, Giuseppe William Moschetta, Presidente Ass. “Arcadia”.

«A pochi mesi dalla competizione elettorale abbiamo deciso di organizzare questo evento perché per noi è importante incontrarsi e ritrovarsi ma soprattutto guardare al futuro in chiave positiva per abbattere ogni stato di apatia ed arrendevolezza, interrogandosi sul da farsi.

Lo slogan “Cio ama fè? è una frase dialettale che solitamente usiamo prima di prendere una decisione, rappresenta una provocazione mirata ad esortare i cittadini ad impegnarsi concretamente attraverso una partecipazione diretta mettendo a confronto idee ed elaborando proposte. La parola “Ama” simboleggia l’amore verso la nostra Andria. Ritroviamoci e dedichiamo il nostro tempo alla città. Facciamo appello al senso di appartenenza e immaginiamo insieme come renderla migliore per essere protagonisti del futuro.

L’evento di presentazione di “Ciò ama fè. Incontriamoci per la città” avrà luogo sabato 1 febbraio 2020, presso il Chiostro S. Francesco, dalle ore 16.00. La cittadinanza è invitata».