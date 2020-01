Nuovo ospedale di Andria: indetta la gara per la progettazione, base d’asta di oltre 8 milioni

C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare al bando per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Sulla Gazzetta Ufficiale n.9 del 24 gennaio è stata infatti pubblicata l’indizione di “gara europea e procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento dei relativi servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria”. L’importo a base d’asta ammonta, al netto di Iva, a 8.325.480,24 euro. La progettazione definitiva dovrà essere prodotta entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’incarico

Nel disciplinare di gara, inoltre, è stata prevista l’opzione di affidare all’aggiudicatario anche la progettazione esecutiva per un importo, al netto di Iva, di euro 1.482.218,90. L’importo totale a base d’asta ammonta quindi a 10.200.007,10.

«Entriamo nel vivo delle fasi propedeutiche alla realizzazione dell’immobile – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – stiamo rispettando la tabella di marcia e realizzando tutti i passaggi necessari per avere nel nostro territorio un nuovo grande e moderno ospedale. La delibera n.2347 di indicazione del bando è del 20 dicembre 2019. Abbiamo provveduto subito alla pubblicazione di tutti gli atti e all’indizione della gara vera e propria che ha scadenza il 10 marzo mentre già il 12 marzo provvederemo alla prima valutazione amministrativa».

«La nostra area tecnica guidata dall’ingegnere Carlo Ieva che è anche Rup (Responsabile Unico del Procedimento) del progetto sta seguendo tutto con la massima attenzione – continua Delle Donne – abbiamo un calendario serrato di progetti, lavori da realizzare e adeguamenti da portare a compimento che riguardano tutto il territorio. La nostra attenzione è rivolta tanto agli ospedali quando alla assistenza territoriale con il completamento dei servizi di assistenza previsti nei presidi territoriali di assistenza e del presidio post acuzie di Canosa, ma naturalmente siamo molto concentrati anche su questo importantissimo progetto che darà lustro all’assistenza ospedaliera non solo della Bat ma anche dei territori limitrofi. L’indizione di questa gara è una fase delicata e ora ci aspettiamo proposte sfidanti per dare concretezza a quello che la Regione e noi abbiamo previsto di realizzare in termini di offerta ospedaliera».

Il nuovo ospedale di Andria sarà realizzato in contrada Macchia di Rose, a ridosso della strada provinciale 2 che collega Corato, Andria e Canosa su un’area di 190 mila metri quadrati.

La struttura ospiterà 400 posti letto.