La Diocesi di Andria sostiene la manifestazione per la salvaguardia ambientale

Gli Uffici per la pastorale della salute e per la salvaguardia del creato della Diocesi di Andria, con le relative consulte, da sempre impegnati e sensibili alle tematiche e al rispetto della salute e della salvaguardia del creato, in occasione della manifestazione cittadina, organizzata per oggi (lunedì 27 gennaio alle ore 19:00) da alcune associazioni cittadine per sensibilizzare la comunità sulle problematiche ambientali, invitano a prendere parte attiva perché nessuno può e deve restare indifferente. Il direttore dell’ufficio per la pastorale della salute, don Sabino Troia, parteciperà con i membri della consulta alla manifestazione di questa sera che partirà da Largo Appiani.

I direttori diocesani dei due Uffici, don Sabino Troia e don Michele Pace, unitamente alla comunità diocesana ed ecclesiale ricordano che è importante avere un gareggiamento più attento alle problematiche della salute e ambientali e sottolineano quanto Papa Francesco ha ricordato nella lettera enciclica Laudato si’: «San Francesco d’Assisi “manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. […] In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore (10). Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità» (14).