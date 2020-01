Fermata dei bus, Coratella (M5S): «Spostarla in Largo Appiani creando un varco dalla Stazione»

«Non si fugge mai davanti alle proprie responsabilità. Mi inviano spesso messaggi di cocente delusione sul futuro della città, per questo dico che bisogna guardare alle persone affidabili e competenti. Non ci si deve mai sottrarre alle proprie responsabilità, come ho fatto stando all’opposizione per 4 anni, insieme agli altri quattro consiglieri». Interviene così, in una nota, il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle Andria, Michele Coratella.

«Ho svolto il mio ruolo portando a casa dei risultati importanti per la città pur non governando. Abbiamo acceso i fari sulla situazione finanziaria, raccontando carte alla mano, che cosa stesse succedendo.