Corteo “Forum Ricorda e Rispetta”: andriesi in strada per dire “no” all’inquinamento

Per una città più sana, per una cittadinanza responsabile e attiva e per un’educazione ambientale che parti dalle scuole, tanti cittadini andriesi coordinati dal “Forum Ricorda e Rispetta” sono scesi nelle strade principali della città armati di mascherina e voglia di gridare “No all’inquinamento!”.

Una manifestazione pacifica per sensibilizzare l’intera città dopo le ultime cattive notizie riguardanti l’ambiente: gli sforamenti del PM 2,5 rilevati dalla centralina Arpa via Vaccina, l’incendio della Dalena a Barletta e i conseguenti sforamenti di benzene e diossina nell’aria, e la presenza di percolato all’interno della Discarica di San Nicola La Guardia.

Problematiche importanti per le quali il “Forum Ricorda e Rispetta”, composto da diverse associazioni andriesi, chiedono interventi e soluzioni. Il prossimo step sarà l’incontro fissato per giovedì 30 gennaio con il Commissario Prefettizio Tufariello.