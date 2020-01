LIVE, Serie D Casarano – Fidelis Andria 2-1

QUESTA PAGINA SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI 120 SECONDI

Una gara, come al solito, importantissima per la Fidelis Andria in Salento contro un temibile Casarano in piena lotta play-off. Favarin, nuovamente in panchina sceglie di mandare in campo Petruccelli a centrocampo confermando il resto della squadra schierata domenica scorsa contro il Gladiator. Per Dino Bitetto, invece, 4-4-2 con Favetta e Foggia in avanti.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO

39′ FIDELIS AVANTI – Papera di Al Tumi in uscita su calcio di punizione di Petruccelli ma nessuna maglia biancazzurra riesce a spingere la palla in rete prima del rinvio della difesa.

37′ FIDELIS VICINISSIMA AL PARI – E’ D’Orsi tutto solo di testa su calcio di punizione di Petruccelli a mandare la palla a lato da pochi passi dalla porta difesa da Al Tumi.

28′ GOL CASARANO – Favetta si libera bene al limite dell’area e piazza la sfera dove Segantini non può arrivarci dal limite.

25′ FIDELIS PERICOLOSA – Palazzo ancora su punizione calcia potente ma la sfera è alta.

23′ GOL CASARANO – Papera di Segantini che in uscita consegna palla a Favetta che non deve far altro che spingerla in porta. E’ immediato pari.

22′ GOL FIDELIS – E’ una bordata direttamente su calcio di punizione a portare in vantaggio la Fidelis grazie a Loris Palazzo.

13′ FIDELIS OCCASIONISSIMA – Calcio di punizione profondo di Petruccelli e Lanzolla tutto solo nel cuore dell’area di rigore colpisce di testa a lato.

8′ FIDELIS AVANTI – Bella azione in velocità a destra con lo scambio Nives-Petruccelli ed il tiro di quest’ultimo troppo centrale e facile preda di Al Tumi.

6′ GOL ANNULLATO ALLA FIDELIS – Palazzo servito nel cuore dell’area di rigore da Montemurro segna ma per il direttore di gara è off-side.

1′ CASARANO AVANTI – Sulla sinistra e palla al centro per Giacomarro: il suo destro termina di poco a lato

Partiti