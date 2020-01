Aria inquinata: andriesi in marcia per la salute il 27 gennaio

Dopo la protesta dello scorso 21 gennaio davanti a Palazzo di Città, associazioni e cittadini andriesi sono pronti nuovamente a scendere in strada per dire no all’inquinamento dopo gli ultimi allarmanti dati rilevati dall’Arpa Puglia.

La marcia si terrà lunedì 27 gennaio con raduno alle ore 19.00 presso Largo Torneo. Mentre un tavolo tecnico presso il Comune di Andria si terrà nella mattinata di giovedì 30 gennaio al quale prenderanno parte le associazioni Legambiente, 3Place, Federcommercio e Onda d’Urto – Uniti contro il cancro ONLUS e i cittadini andriesi interessati al Profilo della Salute.