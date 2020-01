Renato Zero tra shopping e buon cibo nella Città di Andria

Non è sembrato vero ai tantissimi fan di Andria di poter idealmente e materialmente abbracciare Renato Zero che nella serata di ieri è giunto in città per shopping e buon cibo nel centro cittadino. L’istrionico cantautore è impegnato, infatti, nella sua tournee “Il folle in tour” ed è di scena a Bari dove sta collezionando ben tre date da sold out al Palaflorio.

Video e foto per un personaggio pubblico che è stato accolto nel cuore della città da prima per lo shopping in un noto negozio andriese e poi per la cena in un ristorante andriese prima di far rientro a Bari.