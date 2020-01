Tutto pronto per il “Winter School Musculoskeletal Radiology” del prof. Guglielmi

Quattro giorni di lezioni, lavori di gruppo, riunioni plenarie per mettere a fuoco le nuove frontiere della radiologia muscolo-scheletrica. La città di Barletta e, in particolare, l’ospedale “Mons. Dimiccoli” al centro del mondo scientifico europeo da lunedì 27 a giovedì 30 gennaio prossimi per il tradizionale appuntamento annuale con la Winter School Musculoskeletal Radiology, evento internazionale di altissima valenza scientifica che quest’anno ha scelto di approdare nella Città di Eraclio.

L’appuntamento è promosso dall’Ufficio Internazionale dell’Università degli Studi di Foggia, dalla Società Europea di Radiologia Muscoloscheletrica (ESSR) e dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM).

L’importante corso di formazione e aggiornamento è diretto dal prof. Giuseppe Guglielmi, titolare della cattedra di Radiologia all’Università di Foggia, che ha spiegato: «L’evento intende promuovere uno scambio internazionale di idee, esperienze e conoscenze sulla radiologia muscolo-scheletrica, offrendo competenze specifiche nel campo dell’imaging. L’incontro – sottolinea Guglielmi – non è solo un’opportunità didattica ma, grazie all’ampia varietà di attività progettate per i partecipanti, rappresenta un momento sociale da condividere in maniera collettiva».

Poco più di un centinaio i clinici e gli specialisti attesi a Barletta da diverse aree del mondo per la Winter School Musculoskeletal Radiology. Al mattino i partecipanti assisteranno alle lezioni in seduta plenaria. I relatori si alterneranno presentando semplici radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche, PET-CT, scintigrafia ossea per affrontare la maggior parte delle tematiche legate alla specialità della Radiologia muscolo-scheletrica, incluso l’ambito pediatrico.

In particolare, i riflettori saranno puntati su malattie degenerative delle ossa, osteoartrosi, traumi, tumori, osteonecrosi, fratture vertebrali benigne e maligne, malattie ossee metaboliche, malattie rare, osteo-oncologia, infezione, imaging dei muscoli/nervi, radiologia interventistica e forense. Nel pomeriggio, i corsisti saranno divisi in gruppi e seguiranno i rispettivi tutor nella presentazione dei casi e nella pratica dell’ecografia.

Tra i relatori, accanto ai pugliesi Santa Bambace e Samantha Cornacchia (ospedale di Barletta), Lorenzo Bonomo (Università di Roma) e Giuseppe Guglielmi (Università di Foggia), attesi gli interventi di Filippo Del Grande (ospedale di Lugano), Rosario Francesco Grasso (Policlinico Universitario – Campus Bio-Medico Roma), Apostolos Karantanas (Università di Creta), Mario Padron (Clinica “Cemtro” Madrid) e Maria Tzalonikou (Medical Group, Atene).