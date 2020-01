La Onlus “Amici per la Vita” dona libri alla Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”

Mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 17.30, presso la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria, un mercoledì speciale di letture in occasione della consegna di una bibliotechina Giunti da parte dell’Associazione Amici Per La Vita di Andria.

Aderendo all’iniziativa delle Librerie Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!”, l’Associazione Onlus “Amici Per La Vita”, ha donato alla Biblioteca diocesana una bibliotechina di libri: prime parole, fiabe, classici, che andranno ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca e saranno disponibili al prestito per le letture di bambini e ragazzi. Un gesto generoso, per la crescita dei più piccoli, che rafforza l’impegno della Biblioteca nella promozione della lettura.

Dopo la consegna da parte dei soci dell’Associazione “Amici Per La Vita”, la sig.ra Paola Trotto Tondolo, referente cittadina del progetto Nati per Leggere, e le bibliotecarie leggeranno ad alta voce delle storie seguite da un laboratorio creativo. Sono invitati i bambini dai 4 ai 9 anni, con ingresso libero.