Il contenzioso bancario, workshop tecnico giuridico della Confcommercio di Andria

Le nuove frontiere del contenzioso bancario illustrate partendo da un approccio tecnico-giuridico. Il workshop, a cura dello sportello legale della Confcommercio di Andria, è dedicato all’analisi dei vizi e delle patologie dei contratti di mutuo e di conto corrente bancario e all’illustrazione degli strumenti di tutela del cliente della banca sin dalla genesi del rapporto contrattuale e non solo nella fase patologica, alla luce della normativa di settore e delle pronunce giurisprudenziali. Una particolare attenzione verrà riservata alle problematiche delle garanzie per operazioni bancarie in generale e, in particolare, al contratto di fideiussione.

Sono previsti i saluti istituzionali e gli interventi dell’avv. Margherita Leone, dell’Ordine degli avvocati di Trani; dell’avv. Maria Laura Ficola (in conference call), dell’Ordine degli avvocati di Spoleto e membro del gruppo di studio “Fideiussioni nulle” e del dott. comm. Riccardo Di Nanni, dell’Ordine dei commercialisti di Trani. Modererà l’incontro l’avv. Annamaria Rella dell’Ordine degli Avvocati di Trani, nonché referente, unitamente all’avv. M. Leone e all’avv. Celeste Liso, dello sportello legale della Confcommercio di Andria.

«Il workshop sul contenzioso bancario nasce dall’esigenza di fornire agli operatori del commercio e alle imprese una rappresentazione delle problematiche che potrebbero riguardare i contratti bancari usualmente sottoscritti e necessari allo svolgimento dell’attività commerciale e d’impresa (conto corrente, mutuo e fideiussione) e delle difese da porre in essere per tutelare i propri diritti. Un particolare approfondimento riguarderà il tema delle fideiussioni bancarie e i motivi di nullità delle stesse anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali – spiega l’avv. Annamaria Rella».

«Ripartiamo con i nostri workshop convinti, come sempre siamo, che la formazione e la conoscenza siano alla base del saper fare impresa. Solo con l’approfondimento di certi temi, anche molto specifici, si può creare una classe imprenditoriale consapevole e all’altezza delle sfide imposte dal mercato – aggiunge Claudio Sinisi, delegato della Confcommercio di Andria».

Il workshop si svolgerà sabato 1° febbraio 2020, a partire dalle ore 9.30 presso la sede della Confcommercio di Andria in via Nicola Pisano.