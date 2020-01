Marketing, comunicazione e organizzazione di eventi: torna il corso della Confcommercio

Dopo il successo della prima edizione, torna il corso di alta formazione della Confcommercio di Andria dedicato a Marketing, comunicazione e organizzazione di eventi, ovvero le colonne portanti del settore, oltre alla qualità del prodotto, bene o servizio che si va a proporre che è imprescindibile. Sempre più addetti ai lavori puntano a migliorare le proprie competenze comunicative oltre alle tecniche di marketing. E vista la partecipazione già riscontrata e le richieste pervenute, la Confcommercio di Andria ha deciso di organizzare un nuovo workshop che si svolgerà dalla fine di gennaio a metà marzo presso la sede dell’associazione di via Nicola Pisano, 60.

Si comincia il 30: 7 appuntamenti consecutivi sino al 12 marzo (giornata conclusiva). I corsisti, con l’aiuto della docente Angela Ciciriello, potranno toccare con mano nelle 3 ore giornaliere di workshop questa materia tanto apparentemente semplice quanto molto affascinante.

«Già nella prima edizione del corso abbiamo visto come conoscere queste dinamiche può essere utile ad aprire nuove frontiere nell’approccio dell’imprenditore al mercato. Il nostro obiettivo è prospettare scenari inediti per aprire nuovi canali e sempre più appetibili per la vendita di prodotti e servizi – commenta Francesco Suriano, presidente Giovani imprenditori della Confcommercio Andria».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 328.5790935 o inviare un messaggio a andria@confcommerciobari.it oppure a info@ebiterbari.com, mail dell’Ente bilaterale del commercio, della distribuzione e dei servizi di Bari e Bat partner dell’iniziativa, conforme agli scopi dell’ente diretto da Mauro Portoso, insieme al Cat, il Centro di assistenza tecnica della Bat di Confcommercio.

«La prossima settimana torneremo in aula con la docente Angela Ciciriello per intraprendere un altro viaggio verso il mondo del marketing e della comunicazione. Così a piccoli passi vogliamo raggiungere insieme ai nostri associati grandi obiettivi a partire dalla diffusione della cultura d’impresa. È importante sapere esattamente cosa fare e come orientarsi nella nuova logica che accompagna il mercato in cui non è ammessa l’improvvisazione – conclude Claudio Sinisi, delegato della Confcommercio di Andria».