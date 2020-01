“ITIS for future”, l’Istituto Jannuzzi di Andria in campo per la salvaguardia del pianeta

Il rispetto per l’ambiente è un concetto che si impara anche sui banchi di scuola: e la lezione questa volta l’hanno tenuta i ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale “Onofrio Jannuzzi” di Andria, protagonisti di un progetto di sensibilizzazione alla salvaguardia del pianeta. Si intitola “ITIS for future” ed è stato realizzato sotto forma di documentario dove gli alunni, dopo aver analizzato le cause del riscaldamento globale, hanno proposto soluzioni invitando tutti a metterle in pratica.

Dopo la presentazione del video, nell’aula magna dell’istituto, muniti di guanti, pinze e sacchetti, gli studenti hanno dato vita ad una vera e propria azione di “clean up”, ripulendo la villa comunale e le vie del centro dai mozziconi di sigarette. Dalla teoria alla pratica, per essere loro il primo esempio di cambiamento.

Il progetto è stato organizzato in collaborazione con l’associazione “3Place”, impegnata in attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, nelle piazze come nelle scuole.

Un problema che è al centro di un’altra importante iniziativa organizzata dall’istituto.

Il servizio.