Torna in Serie A Francesco Fiore, sarà assistente in Fiorentina – Genoa

Una nuova occasione per mettere in risalto il proprio talento. Francesco Fiore, assistente arbitrale andriese della Sezione Arbitri di Barletta, è stato designato per il match di Serie A tra ACF Fiorentina e Genoa CFC, in programma sabato 25 gennaio alle ore 18 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Una nuova designazione nel massimo campionato italiano a dimostrazione del grande lavoro di Francesco Fiore.