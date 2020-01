Nuova Andria, vittorie importanti per Giovanissimi e Juniores

Bilancio positivo di weekend per la Nuova Andria Calcio. Sono due le vittorie che provengono dal Settore Giovanile e Dilettantistico, una sola sconfitta.

Partiamo dal sabato di festa della Juniores. I ragazzi allenati da mister Mario Petrocelli superano la Vigor Trani con un roboante 6-1. Un festival del gol ed una prestazione davvero positiva. Il primo tempo allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria si chiude 2-0 grazie alle reti di Lorizzo e Quacquarelli. Nella ripresa la Juniores dilaga con i gol di Lorizzo (doppietta), Sanzione che buca due volte la porta e Capurso. Vittoria importante che permette ai ragazzi Under 19 di risalire posti in classifica. Nel prossimo turno, sabato 25 gennaio alle ore 14.30, sarà sfida al Molfetta Calcio al “Paolo Poli”.

Domenica gli Allievi escono sconfitti da Cerignola contro la quotata Audace. Risultato finale 5-1 nonostante un’ottima partenza con la rete del vantaggio andriese di Marulli ed un primo tempo chiuso sul 2-1 per i padroni di casa. Nel prossimo turno, domenica 26 gennaio alle ore 11, i ragazzi Under 17 ospiteranno al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria l’Athena Barletta.

Infine vittoria sofferta e pesantissima dei Giovanissimi a Canosa, al “San Sabino”, nel posticipo del lunedì. I ragazzi di mister Gaetano Fanelli vincono in rimonta 1-2, dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo. A pareggiare è Savio Petruzzelli, la rete dei tre punti è siglata da un autogol. I ragazzi Under 15, dunque, mantengono la vetta della classifica. Nel prossimo turno, sabato 25 gennaio alle 16.45, affronteranno al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria l’Etra Barletta, sfida che non conterà in termini di classifica.