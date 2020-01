Florigel Futsal Andria: salta la panchina di Bizzoca, squadra affidata al duo Bussola-Fasciano

Dopo tre sconfitte consecutive la Florigel Futsal Andria ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico barlettano Michele Bizzoca. A renderlo noto un comunicato del club biancoazzurro che ha affidato la squadra al duo Pasquale Bussola ed Emanuele Fasciano.

Questa la nota: «L’A.S.D. Florigel Futsal Andria dopo un’attenta analisi comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Michele Bizzoca. Una decisione dolorosa quella della dirigenza biancoazzurra assunta a causa dello scarso rendimento del team che dalla giornata di mercoledì è stato affidato al duo Bussola-Fasciano con l’obiettivo di invertire la rotta. Il club andriese intende porgere un sentito ed affettuoso ringraziamento a Michele Bizzoca per il lavoro svolto in questi anni dimostrando amore incondizionato per questa maglia e un grande in bocca al lupo a Pasquale Bussola ed Emanuele Fasciano».