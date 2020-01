Capolavoro di Di Cosmo e il Francavilla espugna il campo della capolista Reggina

E’ il 74′ minuto della sfida tra la capolista Reggina e la Virtus Francavilla ferma sul punteggio di 1-1. Leonardo Di Cosmo riceve palla sulla destra, s’invola verso la porta e con uno straordinario pallonetto supera Guarna per il gol che vale il successo al “Granillo”.

Un’emozione indescrivibile per la prima rete tra i professionisti del giovane mediano andriese che è tornato ad essere titolare in serie C e soprattutto decisivo per la sua Virtus Francavilla impegnata in un’accesa lotta salvezza.

Un gol che vale doppio perchè abbatte per la prima volta in questa stagione la capolista Reggina nel proprio domicilio e regala tre punti pesantissimi alla formazione brindisina.