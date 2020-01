Autonomia e lavoro, incontro ad Andria il 24 gennaio con il Ministro Boccia

«Una vera riforma dell’autonomia che abbia come obiettivo la crescita e l’equità tra i territori, e non l’aumento del gap tra diverse zone del Paese, rappresenterà certamente un’occasione preziosa di rilancio dello sviluppo sociale ed economico. Una riforma che punti a valorizzare il Sud non potrà che riverberare su questo territorio effetti positivi, consentendo ai giovani meridionali di poter realizzare il proprio percorso professionale senza essere costretti ad emigrare». Lo ha detto Fedele Santomauro, consigliere di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, presentando il forum “Autonomia e lavoro, opportunità di sviluppo economico per le aree periferiche del Paese”, che si terrà venerdì 24 gennaio ad Andria (dalle 9.30 presso l’Hotel Ottagono, via Barletta 218).

Interverranno all’incontro Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Giuliano Poletti, già ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luigi Pagliuca, presidente della Cnpr, Antonello Soldani, presidente Odcec di Trani; Giovanni Schiavone, presidente nazionale Associazione Generale delle Cooperative Italiane; Carmelo Rollo, vicepresidente nazionale Lega delle Cooperative; Savino Santovito, professore Economia e Gestione Imprese Università A. Moro di Bari e Donato Montibello, consigliere d’amministrazione della Cnpr.