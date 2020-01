Una donna che ispira le donne: le Amiche per le Amiche incontrano Silvia Berri

“Donne che ispirano le donne”. Non solo ha ispirato, ma Silvia Berri ha letteralmente catturato l’attenzione di tutti i presenti: la nota blogger e influencer milanese è stata ospite speciale dell’associazione “Le Amiche per le Amiche” venerdì 17 gennaio presso “Mastrodonato interiors & designer” di Riccardo Mastrodonato in via Jannuzzi. Per il sodalizio andriese tutto al femminile, l’anno sociale inizia col “botto”: e Silvia Berri si presenta proprio così, come una donna travolgente che ispira le donne con il suo coraggio e quella positività necessaria per affrontare la vita quotidiana.

Giornalista, cool hunter e appassionata di moda, Silvia è responsabile Comunicazione e Promozione al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e lavora da oltre vent’anni nel settore Comunicazione e Marketing; speciale è il suo rapporto con i followers, oltre 30mila su Instagram, dove spopola con le sue stories interessanti e coinvolgenti. Dialogando con la giornalista Marilena Pastore, in un salotto tutto al femminile Silvia Berri si è raccontata con le sue passioni, il suo lavoro al CEI, il rapporto con le figlie e con il mondo dei social, l’importanza del made in Italy che l’influencer milanese promuove. Silvia si rivela un libro aperto e incanta i presenti non soltanto parlando di se stessa, ma rispondendo alle numerose domande su temi d’attualità: i giovani della nostra terra costretti ad emigrare per costruirsi il proprio avvenire, le differenze tra nord e sud Italia, le eccellenze della Puglia che Silvia Berri considera la sua seconda casa.

“Silvia ci ha travolto con la sua autenticità, con la sua passionalità, – scrive l’avv. Francesca Magliano, presidente onorario e fondatrice delle “Amiche per le Amiche” – dimostrando che una donna non sta indietro a nessuno, anzi va molto oltre, quando decide di essere la protagonista della propria vita, senza rinunciare ad essere mamma e compagna di vita”. «Una donna solare, coinvolgente, positiva, un’imprenditrice di successo – aggiunge la presidente dell’associazione, l’avv. Stefania Campanile – un’Amica per le Amiche per eccellenza. Silvia Berri è una Donna che ispira le altre donne, che ha coinvolto e letteralmente rapito l’attenzione di tutti i presenti, disponibile con tutti i suoi followers, pronta al dialogo e al confronto: una donna che sprona le altre donne a sognare e realizzare i propri sogni”. L’entusiasmo di Silvia Berri ha davvero contagiato tutti: ancora una volta, un grande successo per gli eventi organizzati dall’attivissima associazione, che gode sempre di notevole seguito e partecipazione.