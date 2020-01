Psr, Marmo (FI): «Emiliano non sa cosa dice, gli agricoltori gli tolgano la cittadinanza»

«Emiliano, sulla sentenza del TAR sul Piano di Sviluppo Rurale, non sa quello che dice! Declama come vittoria ciò che certifica la sua totale sconfitta in agricoltura. Ciò che desta sorpresa è che il mondo agricolo gli conceda ancora diritto di cittadinanza». Scrive così, in una nota, il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.

«L’aver sbagliato tutto dall’inizio, aver ridotto ai minimi termini la struttura dell’assessorato, aver perso oltre 143 milioni… tutto ciò grida all’unisono una sola richiesta: silenzio o al massimo chiedere pubblico perdono. Il mondo agricolo si riprenderà con le proprie forze, grazie a quest’annata, senza l’aiuto di Regione e governo nazionale».