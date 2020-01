L’Audax Volley soffre e vince al tie-break contro il Pianeta Sport Bitetto

Sembrava solo una formalità per l’Audax Volley. Ma non lo è stato affatto, anzi! Nella 10^ giornata del campionato di serie D di pallavolo femminile, andata di scena sabato 18 gennaio al Polivalente di via delle Querce di Andria, le andriesi di Mister Fabio Spescha hanno incontrato il Pianeta Sport Bitetto, penultimo in classifica, con la squadra ampiamente rimaneggiata e a secco di vittorie da 6 giornate consecutive.

Si parte e il primo set è subito aggiudicato comodamente dalle andriesi che passano per 25-21.

Le ragazze di Mister Dimichino tirano fuori gli artigli e con sacrificio ed impegno vincono il secondo set per 26-28. Terza frazione dominata interamente dall’Audax (25-14) che poi, troppo sicura delle sue potenzialità, si lascia un po’ andare e perde malamente il quarto set (21-25). Il Bitetto ci crede e fa paura alle atlete andriesi: al tie-break è subito 9-14. A questo punto, solo un punto divide le ospiti da una clamorosa tanto meritata vittoria, mentre il pubblico di casa comincia a rumoreggiare per qualche errore arbitrale, senza però mai smettere di sostenere i colori biancoazzurri. Ma nelle federiciane, sempre dure a morire, scatta qualcosa: riescono a mettere a segno 5 punti consecutivi, ad agguantare le avversarie e a vincere di misura il tie-break (17-15). Finisce cosi, dopo più di due ore di gioco, una splendida gara, in cui il Pianeta Sport Bitetto non demerita affatto e che, per il gioco dimostrato sul campo, avrebbe potuto tranquillamente portare a casa un punto in più.

Le andriesi ora saldano il loro posto a metà classifica con 16 punti, mentre le bitettesi rimangono a 3 punti dalla Volley Barletta, ultima in classifica.