La Pallavolo Andria si aggiudica il derby pugliese, è seconda vittoria consecutiva

Gara a senso unico per la Florigel contro la giovane e promettente compagine Gioiese in cui non sono mancate emozioni e spettacolo. I ragazzi di coach Castellaneta hanno liquidato gli avversari in poco più di un’ora giocando in scioltezza il 1^ e 3^ set, mentre nel 2^ set per il calo di concentrazione ed alcuni errori hanno permesso ai gioiesi di recuperare sul cospicuo vantaggio accumulato dagli andriesi.

L’entusiasmo delle due vittorie consecutive e lo slancio positivo condurranno gli andriesi verso l’ultima gara del girone di andata contro la neopromossa Paglieta per conquistare altri 3 punti preziosi per la classifica.

Coach Castellaneta schiera per l’inizio della gara la diagonale con Cordano in regia e Cripezzi G. opposto, al centro la coppia Porro e Palmisano, di banda Incampo e Bortoletto, libero Utro.

Tutti i set sono stati un monologo andriese che senza alcuna difficoltà hanno potuto imporre i propri ritmi al gioco, determinando sin dalle prime battute la differenza del livello tecnico contro la giovane compagine pugliese. Coach Castellaneta ha utilizzato la gara per provare alcuni schemi di gioco, operando alcuni cambi per mantenere alta la concentrazione di tutta la rosa e far rifiatare alcuni atleti. Il primo set si chiude con il punteggio di 25 a 17, nel secondo gli andriesi si affermano con il 25 a 22, mentre l’ultimo e chiuso con un 25 a 13.

Le parole del coach Castellaneta: «Sono contento della prestazione a Gioia del Colle perché, per quanto guardando la classifica, potesse sembrare una gara abbordabile, quella di Gioia è una squadra giovane e imprevedibile. Inoltre veniva da due ottime prestazioni in casa contro Turi e Macerata. Siamo riusciti a metterli in difficoltà col nostro servizio, il che ci ha inevitabilmente reso la vita più semplice a muro e difesa. Fatta eccezione per un piccolo passaggio a vuoto nella seconda metà del secondo set, posso dire che la squadra ha giocato una partita di sostanza. Adesso testa all’ultima gara del girone di andata in casa con Paglieta».

Prossimo turno per la Florigel sabato 25 gennaio alle ore 18,30 nel Polivalente di Via delle Querce per disputare la gara contro il Paglieta e valevole per la 13^ giornata e ultima del girone di andata.

NEW GIOIA VOLLEY vs FLORIGEL ANDRIA 0 – 3 (17-25, 22-25 e 13-25)

Andria: Cordano (1), Sette (n.e.), Bortoletto (4), Incampo (11), Porro (6), Palmisano (11), Utro (L1), Rubino (n.e.), Caldarola (4), Cripezzi A. (n.e.), Cripezzi G. (12), Bernardi (0), Zingaro (L2) ne.

All. Leonardo Castellaneta, 2° all. Dino Galeandro.

Note: errori al servizio 8, ace 6, muri vincenti 10, punti diretti 49 (65%).

Classifica – Campionato Nazionale Serie B girone E – 12^ giornata di andata

Bari 27; Pineto 24; Macerata 22; Turi 20; Lucera 20; Osimo 20; Ancona 19; Loreto 18; FLORIGEL ANDRIA 16; Foligno 15; Paglieta 7; Gioia del Colle 7; Terni 0.