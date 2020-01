Imbrattato il muro della Cattedrale: disegnata una svastica subito rimossa

Un brutto episodio nella serata nel cuore della città di Andria: una grossa svastica disegnata con uno spray nero sulla facciata della Cattedrale in piazza Duomo. Uno sfregio di cattivo gusto ancor più grave se si pensa che il simbolo del nazismo è stato posizionato in quel luogo a pochi giorni dal Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio. Pronto comunque l’intervento della Polizia e della Polizia Locale che hanno provveduto a far rimuovere in poco tempo quel simbolo. Gli agenti del Commissariato di P.S. nel frattempo hanno avviato le indagini per capire chi possa aver effettuato l’insano gesto.