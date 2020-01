Centro Zenith, dal 7 al 9 febbraio nella città dei fiori per Sanremo 2020

«Dal 7 al 9 febbraio saremo nella città dei fiori». E’ l’annuncio del Centro Zenith di Andria che spiega come l’approdo a Sanremo è un momento bellissimo per tutta l’associazione. «Il Festival è di Sanremo è una grande festa collettiva, trascorsa con un occhio fisso al programma, sempre denso di appuntamenti dedicati all’arte e alla musica: percorsi culturali, mostre, concerti, installazioni e jam session si apprestano a riempire le piazze e i palazzi storici della città e a fondere musica e arte in un unico grande messaggio fatto di gioia e partecipazione».

«Sarà un momento di particolare emozione per i nostri ragazzi specialmente abili – dicono ancora dal Centro Zenith – Negli anni precedenti gli incontri con artisti di spessore e sensibilità ha sempre offerto al nostro centro l’opportunità di poter incontrare la “bellezza”».