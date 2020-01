Scontro tra due auto all’incrocio di via Castel del Monte: donna finisce in ospedale

Uno scontro tra due auto è avvenuto stamane attorno alle ore 12.00 all’incrocio di via Castel del Monte, nel quartiere Santa Maria Vetere di Andria. Due auto, una Fiat 500 proveniente da via Togliatti e una Bmw scura che stava percorrendo via Padre Savarese, per cause ancora in fase d’accertamento si sono scontrate violentemente all’incrocio semaforico di via Castel del Monte.

Ad avere la peggio nell’impatto è stata una donna, conducente della Fiat 500, che ha battuto violentemente la testa contro il vetro. Sul posto immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna all’ospedale “Bonomo” e del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso e a regolare il traffico.