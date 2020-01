Potatura alberi: divieti al traffico in via Bisceglie e via Ospedaletto

Il Servizio Traffico e Mobilità informa che per l’esecuzione dei lavori di potatura delle chiome delle essenze arboree, viene istituito:

– dal giorno 22 al giorno 24/01/2020, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA BISCEGLIE, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli sul tratto compreso tra Via don Cesare Franco a Via G. B. Viotti;

– dal giorno 27 al giorno 31/01/2020, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA OSPEDALETTO, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli su ambo i lati.

I dettagli nella Ordinanza Dirigenziale n.19 del 20/01/2020, consultabile sull’Albo Pretorio – Ordinanze Dirigenziali.